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В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Власти Ивановской области объявили режим опасность атаки БПЛА.

Власти Ивановской области объявили режим опасность атаки БПЛА.

Заявление было опубликовано в мессенджере правительства.

«Система предупреждения атак приведена в действие», — говорится в заявлении.

Оперативную обстановку отслеживают спецслужбы.

Читайте материал «В аэропорту Калуги объявили ограничения».

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