В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Власти Ивановской области объявили режим опасность атаки БПЛА.
Заявление было опубликовано в мессенджере правительства.
«Система предупреждения атак приведена в действие», — говорится в заявлении.
Оперативную обстановку отслеживают спецслужбы.
Читайте материал «В аэропорту Калуги объявили ограничения».
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