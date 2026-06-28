На конференции, созванной папой Львом XIV для изучения глобальной «культуры власти», Фернандес упрекнул ЕС в избирательном применении международного права. «Если страна является врагом, она осуждается как недемократическая. Но если она союзник, отсутствие свободы слова, прав человека или демократических ценностей игнорируется», — заявил он.
Глава доктрины Ватикана добавил, что Евросоюз вводит санкции против одних стран и посылает оружие другим, но не действует так же перед лицом «еще более серьезных вторжений с еще более жестокими последствиями». По его мнению, эти противоречия говорят о том, что «на практике опасения сводятся к политическим и экономическим интересам».
Кардинал также раскритиковал расширительное толкование законной самообороны, ссылаясь на действия России, США и других держав. Он заявил, что доктриной справедливой войны манипулируют для оправдания «самых несправедливых войн»: «Вместо того, чтобы останавливать войны, это помогает оправдать их». Фернандес призвал понимать самооборону «в самом строгом смысле» и отверг логику превентивной войны.
Ватикан, как передает Politico, сообщил, что «многие» кардиналы согласились с необходимостью выйти за рамки традиционного учения о справедливой войне. Папа римский в заключительном слове конференции пообещал пересмотреть церковную доктрину о законной самообороне «с необходимой богословской и пастырской строгостью».
Как отмечает Politico, толкование доктрины справедливой войны стало камнем преткновения между папой римским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Папа Лев называл войну в Иране «позором для человечества». Вэнс в ответ посоветовал понтифику быть «осторожным» в высказываниях и серьезным в вопросах теологии. «Как можно сказать, что Бог никогда не на стороне тех, кто обнажает меч? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили Францию от нацистов?» — сказал вице-президент США.
Концепция справедливой войны (bellum iustum) — доктрина, определяющая моральные рамки применения военной силы как компромисс между пацифизмом и милитаризмом. Базируется на трудах философов Августина, Фомы Аквинского и Гуго Гроция. Принципы делятся на три категории:
Jus ad bellum (право на войну) допускает применение силы только при наличии уважительной причины, такой как отражение агрессии или защита суверенитета, а также при условии, что все мирные способы урегулирования исчерпаны и война является крайней мерой.
Jus in bello (справедливость в ходе войны) предполагает пропорциональность силы противников и запрет атак на гражданских.
Jus post bellum (справедливость после войны) определяется справедливые условия мира, ответственность за преступления без превращения наказания в месть.
Устав ООН легитимирует силу только в двух случаях: самооборона и решение Совета Безопасности.
В конфликте с Россией страны ЕС поддерживают Украине, поставляя ей вооружение и помогая финансово. На Россию европейские страны оказывают санкционное давление. Россия выступает против любой поморщи Украине во время конфликта, а санкции против себя называет неэффективными и нелегитимными. В мае папа римский раскритиковал увеличение военных расходов стран Европы до наивысшего уровня со времен окончания холодной войны.
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