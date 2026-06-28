Ватикан обвинил ЕС в двойных стандартах к мировым конфликтам

Как отмечает Politico, толкование доктрины справедливой войны стало камнем преткновения между папой римским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Папа Лев называл войну в Иране «позором для человечества». Вэнс в ответ посоветовал понтифику быть «осторожным» в высказываниях и серьезным в вопросах теологии. «Как можно сказать, что Бог никогда не на стороне тех, кто обнажает меч? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили Францию от нацистов?» — сказал вице-президент США.