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The Observer узнала о планах Стармера выдвинуться на пост генсека НАТО

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила The Observer со ссылкой на источники. Срок полномочий действующего генсека блока Марка Рютте истекает в 2028 году.

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила The Observer со ссылкой на источники. Срок полномочий действующего генсека блока Марка Рютте истекает в 2028 году.

Чтобы претендовать на должность генсека НАТО, Кир Стармер должен остаться депутатом Палаты общин от Лейбористской партии после ухода с поста премьер-министра, отмечает The Observer. Кроме того, ему потребуется поддержка британского правительства, подчеркивает издание.

Кир Стармер объявил об уходе в отставку 22 июня. Он будет занимать пост до партийных выборов и назначения нового премьер-министра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Король Севера идет на Лондон».

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