На Украине расследуют таинственную гибель комбрига «невезучей» мехбригады

По его данным, тело офицера обнаружили 28 июня. Обстоятельства произошедшего выясняются, при этом, по предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Правоохранители проводят следственные действия. Также назначено служебное расследование, которое должно установить детали инцидента.
СМИ отмечали тяжёлую участь 154-й ОМБр ВСУ. Сформированная в 2024 году, бригада изначально страдала от нехватки современного вооружения, получив лишь Т-64 и легкую бронетехнику. Кульминацией трудностей стал 2025 год, когда в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области подразделение потеряло до половины личного состава. Впоследствии бригада была отведена в Запорожскую область и переведена в оборонительную позицию.
Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО ликвидировали литовского футболиста Игнаса Кайлюса, который воевал на стороне Украины. Его гибель подтвердили организации, связанные с иностранными добровольцами, воюющими на стороне Киева.
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