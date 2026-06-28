На Украине расследуют таинственную гибель комбрига «невезучей» мехбригады

СМИ отмечали тяжёлую участь 154-й ОМБр ВСУ. Сформированная в 2024 году, бригада изначально страдала от нехватки современного вооружения, получив лишь Т-64 и легкую бронетехнику. Кульминацией трудностей стал 2025 год, когда в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области подразделение потеряло до половины личного состава. Впоследствии бригада была отведена в Запорожскую область и переведена в оборонительную позицию.