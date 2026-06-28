«Европейские ценности вытеснили здравый смысл»: Захарова разнесла Финляндию за закрытие границ

Напомним, исследователь Хенрик Нильсен из Университета Восточной Финляндии отметил, что приграничные города Финляндии понесли экономические потери после закрытия переходов на границе с Россией. Как оказалось, многие населённые пункты, включая Иматру, сильно ощутили последствия ограничений. По его словам, срок закрытия границы между странами, которые не находятся в состоянии вооружённого конфликта, стал беспрецедентным.