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«Европейские ценности вытеснили здравый смысл»: Захарова разнесла Финляндию за закрытие границ

Так называемые европейские ценности полностью вытеснили и здравый смысл, и общечеловеческие принципы. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие финских пограничных переходов в беседе с Kp.ru.

У Захаровой поинтересовались, почему Хельсинки действует во вред собственным гражданам и приграничным территориям, ведь именно те города стали главными жертвами русофобского курса руководства республики.

«Европейские ценности возобладали над общечеловеческими, включая здравый смысл», — ответила она.

Напомним, исследователь Хенрик Нильсен из Университета Восточной Финляндии отметил, что приграничные города Финляндии понесли экономические потери после закрытия переходов на границе с Россией. Как оказалось, многие населённые пункты, включая Иматру, сильно ощутили последствия ограничений. По его словам, срок закрытия границы между странами, которые не находятся в состоянии вооружённого конфликта, стал беспрецедентным.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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