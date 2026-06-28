У Захаровой поинтересовались, почему Хельсинки действует во вред собственным гражданам и приграничным территориям, ведь именно те города стали главными жертвами русофобского курса руководства республики.
«Европейские ценности возобладали над общечеловеческими, включая здравый смысл», — ответила она.
Напомним, исследователь Хенрик Нильсен из Университета Восточной Финляндии отметил, что приграничные города Финляндии понесли экономические потери после закрытия переходов на границе с Россией. Как оказалось, многие населённые пункты, включая Иматру, сильно ощутили последствия ограничений. По его словам, срок закрытия границы между странами, которые не находятся в состоянии вооружённого конфликта, стал беспрецедентным.
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