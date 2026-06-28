Вячеслав Федорищев возглавил делегацию региона на съезде «Единой России»

Сенатор РФ, заместитель секретаря Самарского регионального отделения ЕР Марина Сидухина акцентировала внимание на победе и любви к малой родине: «Сегодня очень большое политическое событие. Будут определены люди, которые пойдут на выборы. Мы идем только к победе. Это те люди, которые будут представлять Самарский регион из различных социальных структур. Главное у них — любовь к малой родине, к России и стремление к нашей общей Победе. Желаю успехов всей самарской делегации во главе с нашим секретарем Вячеславом Андреевичем Федорищевым».