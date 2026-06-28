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Над Россией за день сбили 72 беспилотника

За сутки, в период с 8:00 по 20:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили в небе над регионами России 72 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

За сутки, в период с 8:00 по 20:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили в небе над регионами России 72 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областями. Беспилотники также были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

На фоне атаки полеты, согласно сообщениям Росавиации, приостанавливали аэропорты Геленджика и Калуги. Ограничения в последнем на момент публикации материала продолжают действовать.

В Белгородской области при атаке дрона на коммерческий объект в поселке Пролетарский пострадала женщина. Повреждения получили промышленный и гражданские объекты.

Власти Калужской области ближе к 16:00 мск отчитались о четырех сбитых аппаратах в трех муниципальных округах. В Смоленской области, по данным губернатора Василия Анохина, за сутки сбили три беспилотника. Раненых и разрушений в этих регионах, по предварительной информации, нет.

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