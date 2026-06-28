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«Очередная пощечина»: экс-премьер Польши набросился на Зеленского

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского по отношению к Варшаве являются прямым следствием бездарной политики премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил экс-премьер страны и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

Источник: Reuters

«Слова и действия Зеленского — это очередная пощечина, нанесенная Польше, и являющаяся следствием подхалимской политики Дональда Туска. Вместо того, чтобы рука об руку с президентом Каролем Навроцким защищать национальную память, Туск позволяет Киеву переступать красные линии», — написал он в соцсети X.

По словам Моравецкого, Варшава не давала согласия на размывание ответственности за Волынскую резню и унижение Польши.

Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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