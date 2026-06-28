В Брянской области женщина пострадала при ударе дрона по автобусу

В селе Петрятинка Злынковского района Брянской области дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
В результате удара пассажирка получила осколочные ранения и была госпитализирована. Губернатор заверил, что ей уже оказали всю медицинскую необходимую помощь.
Из-за близости к границе Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины.
Накануне власти региона сообщили о двух погибших в результате удара дрона по автомобилю в Петрятинке. Водитель погиб на месте, пассажирка скончалась спустя несколько часов. Ковальчук пояснил, что ранения, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью.
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