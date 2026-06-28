В Брянской области женщина пострадала при ударе дрона по автобусу

Накануне власти региона сообщили о двух погибших в результате удара дрона по автомобилю в Петрятинке. Водитель погиб на месте, пассажирка скончалась спустя несколько часов. Ковальчук пояснил, что ранения, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью.