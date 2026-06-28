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Пушков напомнил Польше уроки Второй мировой на фоне заявлений о войне

Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский не осознает последствий возможного военного конфликта с Россией, а также то, что союзники по НАТО вряд ли станут рисковать ради Варшавы.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для заявления послужило интервью Сикорского телеканалу CBS, в котором он допустил готовность Польши к вооруженному столкновению с РФ.

«В связи с этим заявлением считаю нужным задать Сикорскому несколько неудобных вопросов… Отдает ли себе отчет Сикорский, что вступление Польши как страны НАТО в прямое военное столкновение с Россией создаст прямую угрозу для российской государственности, поскольку чревато присоединением к ней в разных формах других стран НАТО, иными словами — войной между НАТО и Россией?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

«И понимает ли он, что в этом случае России придется задействовать весь имеющийся в ее распоряжении военный потенциал — с возможными катастрофическими последствиями для Польши?» — добавил политик.

Кроме того, сенатор поинтересовался, уверен ли Сикорский, что военный потенциал Польши позволит ей успешно вести боевые действия против России.

«Накануне второй мировой войны поляки заверяли всех и самих себя, что у них достаточно сил и боевого духа, чтобы одолеть любого противника. Что из этого вышло, хорошо известно», — отметил Пушков.

Еще один вопрос, по словам сенатора, касается готовности США, Франции и Великобритании оказать помощь Польше в случае полномасштабного конфликта с РФ, рискуя ввязаться в ядерное противостояние. Иными словами, уточнил политик, уверен ли глава польского МИД, что в Вашингтоне, Париже и Лондоне готовы умереть за Варшаву.

«Не думаю, что у Сикорского есть реальные ответы на эти вопросы. А раз так, то поднимать тему войны с Россией, не говоря о ее возможных последствиях для Польши, не только неразумно, но и совершенно безответственно», — считает Пушков.

«Варшаве бы вынудить Киев — своего клиента и получателя польской военной помощи — отказаться от культа Бандеры и Мельника — заклятых врагов и убийц поляков. Но Польша даже на это, судя по всему, неспособна. А тут вознамерилась с Россией воевать», — заключил сенатор.

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