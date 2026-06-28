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Аэропорт Краснодара ограничил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск самолетов, заявили в Росавиации.

Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск самолетов, заявили в Росавиации.

Заявление опубликовал в мессенджере пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ограничения, как заявил представитель Росавиации, нужны для обеспечения безопасности полетов.

Также приостановил работу аэропорт Калуги.

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