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Путин назначил прокуроров Башкирии, Дагестана, Саратовской, Воронежской областей

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Life.ru

Согласно документу, все назначения рассчитаны на пятилетний срок. Новым прокурором Республики Дагестан стал Денис Авдеев, Республики Башкортостан — Иван Грибов. Надзорное ведомство Саратовской области возглавил Роман Пантелеев. Прокурором Воронежской области стал Сергей Филипенко. В указе также сказано, что назначенные руководители освобождаются от ранее занимаемых должностей.

Недавно Путин также подписал указ о назначении Алексея Клещева заместителем главы Россотрудничества. Ранее эту должность занимал Дмитрий Поликанов. Он ушёл в отставку 22 мая текущего года. Поликанов работал заместителем руководителя Россотрудничества с февраля 2021 года.

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