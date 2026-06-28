Politiken рассказала о тоннах мусора на покинутых базах США в Гренландии

Трамп неоднократно заявлял, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, которая нужна США для национальной обороны. Президент утверждал, что остров (автономия, входящая в состав датского королевства) «окружен» российским и китайским судами. Однако затем заверил, что не собирается военным путем брать под американский контроль эту территорию.