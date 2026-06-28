Politiken рассказала о тоннах мусора на покинутых базах США в Гренландии

Американские военнослужащие, покидая базы в Гренландии после завершения холодной войны, оставили на них огромное количество опасного для окружающей среды мусора, пишет датская газета Politiken по итогам собственного расследования.
Журналисты издания исследовали по меньшей мере 36 баз и военных объектов на острове, использовавшихся США.
По данным Politiken, на этих объектах остались миллионы литров слабой радиоактивной воды, а также старые трубы, кабели, аккумуляторы для автомобильного транспорта и «огромное количество» проржавевших к данному моменту бочек с дизельным топливом.
Помимо непосредственно радиации в воде, во всех указанных отходах содержатся тяжелые металлы и множество опасных элементов, представляющих угрозу для морской фауны Гренландии, отмечает издание.
На данный момент на острове функционирует одна военная база США.
Трамп неоднократно заявлял, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, которая нужна США для национальной обороны. Президент утверждал, что остров (автономия, входящая в состав датского королевства) «окружен» российским и китайским судами. Однако затем заверил, что не собирается военным путем брать под американский контроль эту территорию.
В конце мая датские СМИ писали, что американский посол в Дании Кеннет Хоуэри во время открытия нового консульства США в Нууке заявил об отказе президента Дональда Трампа от силового захвата Гренландии.
В январе Трамп в телефонном интервью The Atlantic на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что США «необходимо» контролировать Гренландию. «Нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — сказал он.
В марте датское издание DR со ссылкой на 12 источников сообщило, что датские военные, прибывшие в Гренландию в январе, привезли с собой взрывчатку, потому что готовились к возможному нападению со стороны США.
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