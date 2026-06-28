Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Российский глава Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии, которая будет обеспечивать участие России в работе Группы двадцати. Соответствующее распоряжение размещен на официальном портале правовой информации.
Руководителем комиссии назначена Светлана Лукаш. Она занимает должность заместителя начальника экспертного управления президента. Также Лукаш является российским шерпой по делам G20 и по контактам с представителями лидеров ведущих индустриальных государств.
В обновленный состав комиссии вошли представители целого ряда федеральных ведомств. Среди них — сотрудники Минпросвещения, Минфина, Минкультуры, Минпромторга, Минприроды, Минтруда, Минэкономразвития, Минсельхоза, а также других ведомств и структур.
KP.RU ранее писал, что Путин назначил Вячеслава Гладкова новым российским послом в Абхазии. В прошлом политик занимал пост главы Белгородской области.