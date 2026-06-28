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Гражданин Катара погиб погиб на судне из-за осколочного ранения

Подданный Катара погиб на борту судна после попадания осколков из-за боевых действий в регионе. Ещё один человек получил ранения, сообщили в МВД эмирата.

Источник: Life.ru

«В ранние утренние часы воскресенья поисково-спасательная группа обнаружила судно. В ходе операции подтвердилась гибель катарского подданного от осколочных ранений, полученных в результате военных действий в этом районе», — указано в сообщении.

По данным ведомства, береговая охрана во время рутинной проверки выяснила, что судно с двумя людьми не вернулось в назначенное время. В субботу вечером морские патрули начали поисковую операцию.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал жёсткое заявление в адрес Ирана, пригрозив, что если Вашингтон будет вынужден возобновить военную операцию, то Исламская Республика «перестанет существовать». По его словам, может наступить момент, когда США не смогут действовать разумно.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

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