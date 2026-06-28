Гражданин Катара погиб погиб на судне из-за осколочного ранения

«В ранние утренние часы воскресенья поисково-спасательная группа обнаружила судно. В ходе операции подтвердилась гибель катарского подданного от осколочных ранений, полученных в результате военных действий в этом районе», — указано в сообщении.
По данным ведомства, береговая охрана во время рутинной проверки выяснила, что судно с двумя людьми не вернулось в назначенное время. В субботу вечером морские патрули начали поисковую операцию.
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