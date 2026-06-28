Путин назначил новый состав комиссии по участию России в «Группе двадцати»

В состав комиссии также включены представители администрации Кремля, Центрального банка и целого ряда федеральных министерств. Среди них — министерства иностранных дел, промышленности и торговли, экономического развития, сельского хозяйства, энергетики, финансов, цифрового развития, природных ресурсов, науки и высшего образования, просвещения, труда и социальной защиты, а также здравоохранения.