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Путин назначил новый состав комиссии по участию России в «Группе двадцати»

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии, ответственной за участие страны в «Группе двадцати». Главой комиссии назначен Денис Агафонов, занимающий пост начальника Экспертного управления президента и являющийся российским шерпой в G20.

Источник: Life.ru

В состав комиссии также включены представители администрации Кремля, Центрального банка и целого ряда федеральных министерств. Среди них — министерства иностранных дел, промышленности и торговли, экономического развития, сельского хозяйства, энергетики, финансов, цифрового развития, природных ресурсов, науки и высшего образования, просвещения, труда и социальной защиты, а также здравоохранения.

Ранее Россия направила дипломатические демарши из-за ограничений допуска своих представителей на мероприятия G20 в США. Российские делегаты ряда организаций не смогли получить въездные документы из-за санкционных ограничений. Москва считает такую практику недопустимой и продолжает взаимодействие с Вашингтоном для урегулирования ситуации. Подобные ограничения негативно влияют на работу «Группы двадцати». Саммит G20 запланирован на 14−15 декабря в Майами.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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