SZ сообщила о смене тактики Польши по получению репараций от Германии

В 2022 году предыдущее правительство Польши требовало от Германии репараций на сумму 6,22 трлн злотых (около €1,3 трлн). Нынешнее правительство во главе с Дональдом Туском смягчило позицию в 2025 году, но позднее президент Польши Кароль Навроцкий вновь поднял вопрос о репарационных выплатах со стороны Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.