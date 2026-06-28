SZ сообщила о смене тактики Польши по получению репараций от Германии

Польша требует от Германии ежегодных выплат в размере 10 тыс. злотых (около €2,3 тыс.) на каждую выжившую жертву нацистского режима, сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, общая сумма может составить около €300 млн ежегодно. Число еще живых польских жертв нацизма оценивается примерно в 50 тыс. человек.
Вопрос финансирования остается нерешенным, отмечает Süddeutsche Zeitung. Издание пишет, что сложная бюджетная ситуация в Германии может стать препятствием для реализации этих планов.
SZ напоминает, что в середине июня министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль высказался в поддержку выплаты компенсаций.
В 2022 году предыдущее правительство Польши требовало от Германии репараций на сумму 6,22 трлн злотых (около €1,3 трлн). Нынешнее правительство во главе с Дональдом Туском смягчило позицию в 2025 году, но позднее президент Польши Кароль Навроцкий вновь поднял вопрос о репарационных выплатах со стороны Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
Навроцкий заявил, что Варшава нуждается в «справедливости, правде и ясных отношениях» с Берлином, и призвал правительство Польши поддержать требование о компенсациях.
«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага», — подчеркнул он.
Варшава официально требует компенсаций с 2017 года, когда для оценки ущерба была создана специальная парламентская комиссия.
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