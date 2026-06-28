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CNN сообщила о хаосе с судоходством в Ормузском проливе

Судоходные компании сталкиваются с путаницей при выборе маршрутов через Ормузский пролив, несмотря на соглашение США и Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация с судоходством в Ормузском проливе остается хаотичной, несмотря на соглашение США и Ирана. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, операторы коммерческих судов и экипажи сталкиваются с путаницей и рисками при выборе маршрута через пролив.

Сейчас для прохода используются три направления. Южный маршрут проходит через воды у Омана. Второй путь, который применялся до обострения ситуации, идет через середину пролива. Третий расположен севернее и контролируется Ираном.

CNN отмечает, что выбор любого из маршрутов связан с рисками. При движении по первому или второму маршруту суда могут столкнуться с угрозой со стороны Ирана. При выборе северного маршрута операторы опасаются западных санкций, если соглашение Вашингтона и Тегерана не будет соблюдаться.

Главный фрахтовый аналитик Kpler Мэтью Райт согласился, что ситуация в Ормузском проливе остается хаотичной. По его словам, между заявлениями США и Ирана сохраняется большая разница.

Ранее сообщалось, что Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию моряков из Ормузского пролива после атаки на грузовое судно у побережья Омана. План поставили на паузу до повторного подтверждения гарантий безопасности.

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