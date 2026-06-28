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Найдено тело второго погибшего в Волгограде после ракетного налета

Ситуацию прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сегодня, 28 июня 2026 года, поздним вечером, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о гибели второго сотрудника предприятия, пострадавшего в результате ракетного налета в ночь рано утром 27 июня.

В Волгограде оперативные службы подтвердили, что в ходе работ обнаружили тело погибшего. Ситуацию в регионе прокомментировал глава области.

Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия. Также стало известно о состоянии госпитализированных — оно остается стабильным. Других подробностей в сообщении не приводится.

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось, что в результате воздушной атаки в Волгограде пострадали 10 человек.