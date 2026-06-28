Число погибших при ракетном ударе по Волгограду возросло до двух

При ракетном ударе по производственному объекту в Волгограде погибли два человека, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация области в телеграм-канале.
Ранее власти региона сообщили об одном погибшем в результате атаки.
«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело», — рассказал Бочаров.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Состояние госпитализированных, добавил губернатор, остается стабильным.
В ночь на 27 июня Волгоградская область подверглась украинской атаке. Власти региона отчитались о перехвате «высокоскоростных воздушных целей». При отражении удара повреждения получили производственные объекты одного из предприятий Волгограда, по меньшей мере десять человек были ранены.
Позднее Бочаров сообщил об одном погибшем. Его тело нашли в ходе ликвидации последствий атаки. Жертвой удара стал сотрудник предприятия. Тогда же глава региона сообщил, что число пострадавших возросло до 11, состояние двоих из них специалисты оценили как тяжелое.
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