Число погибших при ракетном ударе по Волгограду возросло до двух

Позднее Бочаров сообщил об одном погибшем. Его тело нашли в ходе ликвидации последствий атаки. Жертвой удара стал сотрудник предприятия. Тогда же глава региона сообщил, что число пострадавших возросло до 11, состояние двоих из них специалисты оценили как тяжелое.