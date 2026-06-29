Айдар Метшин: Топливный вопрос обязательно должен быть в повестке Госдумы

И нужно принимать меры как на уровне Правительства, так и на уровне Госдумы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин.
«Вопрос топлива обязательно должен быть в повестке. Если возникнут вопросы с ценообразованием, качеством или нехваткой, то нам нужно будет срочно реагировать на это. Тема будет предметом обсуждения, это очень чувствительный вопрос для граждан. Нужно начинать уже сейчас», — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в России уже создан и реализуется ряд мер, направленных на решение вопроса. Главное сейчас — не дать добиться противнику цели по созданию раскола в российском обществе.