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Айдар Метшин: Топливный вопрос обязательно должен быть в повестке Госдумы

Топливный вопрос остается очень чувствительной темой для россиян.

Источник: ИА Татар-информ

И нужно принимать меры как на уровне Правительства, так и на уровне Госдумы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин.

«Вопрос топлива обязательно должен быть в повестке. Если возникнут вопросы с ценообразованием, качеством или нехваткой, то нам нужно будет срочно реагировать на это. Тема будет предметом обсуждения, это очень чувствительный вопрос для граждан. Нужно начинать уже сейчас», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в России уже создан и реализуется ряд мер, направленных на решение вопроса. Главное сейчас — не дать добиться противнику цели по созданию раскола в российском обществе.