Айдар Метшин: Топливный вопрос обязательно должен быть в повестке Госдумы

«Вопрос топлива обязательно должен быть в повестке. Если возникнут вопросы с ценообразованием, качеством или нехваткой, то нам нужно будет срочно реагировать на это. Тема будет предметом обсуждения, это очень чувствительный вопрос для граждан. Нужно начинать уже сейчас», — отметил собеседник агентства.