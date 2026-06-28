Путин сообщил о необходимости увеличить выпуск и поставки систем ПВО

В России нужно активно наращивать производство и поставки систем противовоздушной обороны для укрепления безопасности. Об этом заявил российский глава Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин обозначил расширение выпуска средств ПВО как одну из актуальных задач в сфере обороны. По его словам, наращивание производства таких систем должно сопровождаться стабильными поставками и четкой работой профильных структур.
Ранее Владимир Путин заверил, что власти России обязательно сделают все возможное, чтобы обеспечить надежную защиту граждан и государственных границ.