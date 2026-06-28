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Путин: дефицит в энергоресурсах наблюдается, но объекты быстро восстанавливают

Путин рассказал о состоянии поврежденных энергообъектах после ударов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит в энергоресурсах наблюдается в России, но ситуация не столь критична. Ведь все поврежденные после атак украинской армии объекты быстро восстанавливают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам главы государства, власти сейчас активно работают над тем, чтобы в короткие сроки возобновить работу энергетических объектов. Как отметил президент, противник пытается уничтожить всю российскую энергоинфраструктуру.

Ранее Владимир Путин заявил, что в правительстве ведутся беседы по поводу введения полного запрета экспорта дизельного топлива.