Путин: дефицит в энергоресурсах наблюдается, но объекты быстро восстанавливают

Дефицит в энергоресурсах наблюдается в России, но ситуация не столь критична. Ведь все поврежденные после атак украинской армии объекты быстро восстанавливают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.