Путин: дефицит в энергоресурсах наблюдается, но объекты быстро восстанавливают

Дефицит в энергоресурсах наблюдается в России, но ситуация не столь критична. Ведь все поврежденные после атак украинской армии объекты быстро восстанавливают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам главы государства, власти сейчас активно работают над тем, чтобы в короткие сроки возобновить работу энергетических объектов. Как отметил президент, противник пытается уничтожить всю российскую энергоинфраструктуру.
Ранее Владимир Путин заявил, что в правительстве ведутся беседы по поводу введения полного запрета экспорта дизельного топлива.