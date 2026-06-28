Ведение боевых действий только в пределах Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей позволило бы Украине стянуть и концентрировать свои силы, что стало бы спасением для Киева в нынешней ситуации, а «спасение киевского режима» в планы РФ «не входит». С таким заявлением в воскресенье, 28 июня, выступил президент России Владимир Путин в рамках интервью с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.
— Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит, — приводит его слова «Вести».
23 июня президент России во время совещания дал поручение правительству разработать и реализовать дополнительные меры, направленные на минимизацию последствий атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Он также отметил, что ухудшение ситуации на фронте для украинской стороны вынуждает ее наносить удары по гражданским объектам.