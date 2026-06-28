Путин призвал срочно нарастить производство средств ПВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас необходимо быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны.
Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о тех средствах ПВО, которые сейчас наиболее нужны.
Ранее сообщалось, что, по данным Минобороны РФ, вечером 27 июня и в ночь на 28 июня дежурные средства ПВО уничтожили 213 БПЛА самолетного типа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.
Кроме того, 28 июня Минобороны РФ сообщило, что с 08:00 до 20:00 российские военные перехватили и уничтожили еще 72 украинских беспилотника. Их нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
В этот же день Путин на съезде «Единой России» заявил, что киевский режим, по его словам, перешел к «откровенно террористическим методам». Президент связал это с ударами по мирным жителям, гражданским объектам и попытками вербовки людей для диверсий.
Также 28 июня Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. В нем участвовали члены правительства, министр обороны Андрей Белоусов, профильные министры и руководители крупных энергетических компаний.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству и регионам ритмично работать по купированию угроз от атак ВСУ. Президент тогда заявил, что угрозы необходимо сводить к минимуму силами Минобороны, других силовых ведомств, правительства и глав регионов.