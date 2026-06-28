Путин поручил существенно нарастить производство средств ПВО

Президент России Владимир Путин поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Их необходимо постоянно совершенствовать, добавил глава государства.
Новость дополняется.
Президент России Владимир Путин поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Их необходимо постоянно совершенствовать, добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Их необходимо постоянно совершенствовать, добавил глава государства.
Новость дополняется.