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Путин поручил существенно нарастить производство средств ПВО

Президент России Владимир Путин поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Их необходимо постоянно совершенствовать, добавил глава государства.

Президент России Владимир Путин поручил быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Их необходимо постоянно совершенствовать, добавил глава государства.

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