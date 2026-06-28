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Путин: спасение киевского режима не входит в планы Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что спасение киевского режима не входит в планы Москвы. Такое заявление глава государства сделал в ответ на предложения Киева об ограничении зоны боевых действий.

Источник: РИА "Новости"

В беседе с автором программы «Вести» Павлом Зарубиным Путин отметил, что с украинской стороны поступают инициативы по ограничению боевых действий четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками.

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул президент.