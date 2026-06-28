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Путин заявил, что Киев заплатит за свои действия в Курской области в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что за свои преступления в Курской области Киев заплатит утратой территории, которая требуется России для создания зоны безопасности.

Президент России Владимир Путин заявил, что за свои преступления в Курской области Киев заплатит утратой территории, которая требуется России для создания зоны безопасности.

Путин сказал, что Россия стремится к окончательному освобождению Донбасса и Новороссии.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит. 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».

30 августа 2025 года руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области.

Читайте материал «ВС РФ уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Константиновке, заявило Минобороны».

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