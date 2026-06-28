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Путин назвал целью ВС РФ в Сумской области создание зоны безопасности

У России нет претензий на Сумскую область Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, задача Вооруженных сил России на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ РФ.

У России нет претензий на Сумскую область Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, задача Вооруженных сил России на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ РФ.

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