Путин назвал целью ВС РФ в Сумской области создание зоны безопасности

У России нет претензий на Сумскую область Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, задача Вооруженных сил России на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ РФ.
Новость дополняется.
У России нет претензий на Сумскую область Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, задача Вооруженных сил России на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ РФ.
У России нет претензий на Сумскую область Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, задача Вооруженных сил России на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ РФ.
Новость дополняется.