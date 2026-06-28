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Путин: Россия не даст Украине шанса остановить продвижение ВС РФ

Путин заявил, что удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России — это попытка заставить ВС РФ остановить наступление и навязать переговоры на условиях Киева.

Москва не позволит Киеву добиться приостановки продвижения российских войск в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Глава государства подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся не только ради прямого ущерба, но и для подпитки информационной операции. Цель противника — посеять неуверенность и раскол в российском обществе.

«Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление войск на линии боевого соприкосновения», — заявил президент.

Также Украина хочет создать выгодные для себя условия для начала переговорного процесса.

«Мы не дадим им такого шанса», — резюмировал Путин.

Российский лидер также заявил, что дефицит из-за ударов ВСУ по энергетике есть, но не критичный.