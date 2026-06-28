Корреспондент напомнил, что иностранные государства не оставляют надежд по поводу того, чтобы нанести стратегический удар по России. Однако, как заявил президент, им вряд ли это удастся. Ведь, как всем известно, российские войска продолжают делать успехи на передовой, что не раз подтверждал сам Путин.