«Пусть подождут»: Владимир Путин прокомментировал планы Запада по поражению России

Президент России Владимир Путин иронично прокомментировал планы Запада нанести поражение России в рамках проведения спецоперации. Свое мнение он высказал в ходе интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Корреспондент напомнил, что иностранные государства не оставляют надежд по поводу того, чтобы нанести стратегический удар по России. Однако, как заявил президент, им вряд ли это удастся. Ведь, как всем известно, российские войска продолжают делать успехи на передовой, что не раз подтверждал сам Путин.
«Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, то есть она побеждает, если все это так и есть на самом деле, то западным лидерам нужно просто подождать. Ну пусть подождут», — иронично высказался он о планах Запада против Москвы.
Ранее президент РФ рассказал, что Северная группировка уверенно продвигается вперед в Сумской области. Солдатам осталось всего 10 километров до центра Сум.