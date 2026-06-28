Путин: удары по гражданской инфраструктуре — часть информационного давления на РФ

«Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании, и, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции как части противоборства с Россией», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.