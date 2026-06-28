Со стороны Киева поступают предложения ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы позволило был командованию ВСУ перебросить силы, сообщил российский лидер Владимир Путин.
В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину президент сообщил, что украинские власти хотели бы, чтобы военные действия проходили только в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — сказал Путин.
Президент отметил, в условиях катастрофического дефицита личного состава в украинской армии это, по замыслу Киева, могло бы стать для него спасением.
«Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул президент.
Ранее Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что киевский режим, поддерживаемый западными союзниками, на фоне неудач на поле боя начал использовать откровенно террористические методы.