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Путин: Киев предлагает ограничить боевые действия четырьмя регионами

Президент РФ заявил, что в планы Москвы не входит спасение киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Со стороны Киева поступают предложения ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы позволило был командованию ВСУ перебросить силы, сообщил российский лидер Владимир Путин.

В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину президент сообщил, что украинские власти хотели бы, чтобы военные действия проходили только в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — сказал Путин.

Президент отметил, в условиях катастрофического дефицита личного состава в украинской армии это, по замыслу Киева, могло бы стать для него спасением.

«Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул президент.

Ранее Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что киевский режим, поддерживаемый западными союзниками, на фоне неудач на поле боя начал использовать откровенно террористические методы.

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