Глава доктрины Ватикана обвинил ЕС в двойных стандартах

По данным издания, заявление прозвучало на закрытой конференции, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры власти».
Фернандес заявил, что ЕС избирательно применяет международное право. По его словам, если страна считается врагом, ее осуждают как недемократическую, однако у союзников нарушения свободы слова, прав человека и демократических ценностей могут игнорироваться.
Кардинал также обратил внимание на подход Брюсселя к санкциям и поставкам оружия. Он заявил, что Евросоюз вводит ограничения против одних стран и отправляет вооружение другим, но не всегда действует так же в случаях «еще более серьезных вторжений с еще более жестокими последствиями».
По мнению Фернандеса, такие противоречия показывают, что на практике решения часто связаны с политическими и экономическими интересами.
Глава доктринального ведомства Ватикана также раскритиковал расширительное толкование права на самооборону. Он заявил, что доктриной справедливой войны могут манипулировать для оправдания конфликтов, которые, по его словам, являются несправедливыми.
Фернандес призвал понимать самооборону «в самом строгом смысле» и отверг логику превентивной войны.
По данным Politico, Ватикан сообщил, что многие кардиналы согласились с необходимостью выйти за рамки традиционного учения о справедливой войне. Папа римский Лев XIV в заключительном слове конференции пообещал пересмотреть церковную доктрину о законной самообороне с богословской и пастырской строгостью.
Ранее папа Лев XIV критиковал рост военных расходов европейских стран. Он отмечал, что их увеличение стало самым значительным со времен окончания холодной войны.