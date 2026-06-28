Ученые заявили, что для пожилых людей подходит только один вид зарядки

Австралийский Университет Саншайн-Кост заявил, что одним из самых эффективных способов снизить количество жира в организме у пожилых людей являются высокоинтенсивные интервальные тренировки.
Результаты исследования показали, что физические нагрузки любой интенсивности способствуют снижению жировой массы. Однако сохранить мышечную ткань удалось только участникам, выполнявшим высокоинтенсивные интервальные тренировки, заявили ученые.
«Мы обнаружили, что упражнения высокой, средней и низкой интенсивности приводили к умеренному снижению количества жира, однако только HIIT позволил сохранить безжировую мышечную массу», — рассказала ведущий автор исследования, физиолог физических нагрузок доктор Грейс Роуз.
Соавтор исследования, доцент кафедры физиологии Миа Шомберг отметила, что полученные результаты особенно актуальны для тех, кто планирует заняться физической формой.
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