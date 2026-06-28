Ученые заявили, что для пожилых людей подходит только один вид зарядки

«Мы обнаружили, что упражнения высокой, средней и низкой интенсивности приводили к умеренному снижению количества жира, однако только HIIT позволил сохранить безжировую мышечную массу», — рассказала ведущий автор исследования, физиолог физических нагрузок доктор Грейс Роуз.