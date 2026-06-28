Путин спросил, считает ли Запад удар дронов по Старобельску «инновацией»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске «инновационным» применением дронов, которое приветствует Запад.
«Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.