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Путин спросил, считает ли Запад удар дронов по Старобельску «инновацией»

Путин спросил, считает ли Запад удар БПЛА по Старобельску примером инновации.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске «инновационным» применением дронов, которое приветствует Запад.

«Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.

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