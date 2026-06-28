Путин не считает, что лидеры ЕС могли повлиять на позицию Трампа по Украине

«Хотел бы начать с другого, о том, о чем вы сказали, о том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов — это зрелый политик», — сказал российский лидер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.