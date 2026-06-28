Путин не считает, что лидеры ЕС могли повлиять на позицию Трампа по Украине

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает, что европейские лидеры могли повлиять на позицию американского лидера Дональда Трампа по Украине, по крайней мере, ему об этом не известно.
«Хотел бы начать с другого, о том, о чем вы сказали, о том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов — это зрелый политик», — сказал российский лидер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
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