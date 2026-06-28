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Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, заявил Путин

Путин: Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, особенно в гуманитарной сфере и обмену военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

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