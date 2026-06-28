Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, особенно в гуманитарной сфере и обмену военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше