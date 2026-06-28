Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать Лукашенко, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать президент Белоруссии Александр Лукашенко, в деталях на двусторонней встрече на этой теме не останавливались, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
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Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
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