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Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать Лукашенко, заявил Путин

Путин: оценки заявлений Украины в адрес Белоруссии должен делать Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать президент Белоруссии Александр Лукашенко, в деталях на двусторонней встрече на этой теме не останавливались, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

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