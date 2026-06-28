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Путин оценил ежемесячные потребности Крыма в топливе

Путин: ежемесячная потребность Крыма в топливе составляет 70 тысяч тонн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ежемесячная потребность Крыма в топливе составляет 70 тысяч тонн.

«Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, (составляет — ред.) 70 тысяч тонн», — сказал он в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

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