Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, что общался с Лукашенко более суток

Путин рассказал, что общался с Лукашенко более суток в неформальной обстановке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию общался с ним более суток.

«Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», — сказал он в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию ранее на этой неделе.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше