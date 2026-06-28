Путин рассказал, что общался с Лукашенко более суток

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию общался с ним более суток.
«Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», — сказал он в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию ранее на этой неделе.
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