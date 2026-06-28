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Путин: ВСУ могут попытаться отвлечь ВС РФ от Донбасса и Новороссии

Российский президент Владимир Путин не исключил, что Вооружённые силы Украины могут предпринять серию отвлекающих действий, чтобы вынудить российское командование перебросить силы с основных направлений. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина.

Источник: Life.ru

По его словам, ВСУ могут организовать ограниченные по масштабу операции с участием специальных подразделений, рассчитывая создать эффект неожиданности. Их целью может стать отвлечение внимания и ресурсов России от выполнения ключевой задачи. При этом он подчеркнул, что основной задачей российской армии остаётся окончательное освобождение Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин рассказал, что Россия получила предложение существенно ограничить географию боевых действий. Согласно этой инициативе, активные столкновения предлагается вести исключительно в пределах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

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