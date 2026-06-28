Путин: ВСУ могут попытаться отвлечь ВС РФ от Донбасса и Новороссии

По его словам, ВСУ могут организовать ограниченные по масштабу операции с участием специальных подразделений, рассчитывая создать эффект неожиданности. Их целью может стать отвлечение внимания и ресурсов России от выполнения ключевой задачи. При этом он подчеркнул, что основной задачей российской армии остаётся окончательное освобождение Донбасса и Новороссии.