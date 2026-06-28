Путин: ВС РФ контролируют 96% Константиновки

Ранее Владимир Путин сообщил о ходе освобождения Красного Лимана. Глава государства отметил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в городе. Основная масса объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений. Он не стал называть ориентировочные сроки полного завершения зачистки населённого пункта. На других направлениях ВС РФ также продолжают выполнять поставленные задачи.