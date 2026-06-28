Путин: ВС РФ контролируют 96% Константиновки

Путин отметил, что Константиновка является важным опорным пунктом на стратегическом рубеже обороны ВСУ. Он уточнил, что 4-я бригада проводит зачистку города, а 6-я дивизия группировки «Юг» уже обошла Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Подразделения зашли в этот населённый пункт, взяли под контроль улицу Тухачевского и продолжают продвижение. Соседние подразделения также подошли к Алексеево-Дружковке.
Следующим крупным населённым пунктом станет Дружковка, в которой насчитывается 12 тысяч домов. От Дружковки до Краматорска всего 4 километра. Противник, по данным президента, уже приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации.
«Можно вернуться к боевой работе Южной группировки войск, которая ведёт бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ, города Константиновка. 96% города в наших руках», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин сообщил о ходе освобождения Красного Лимана. Глава государства отметил, что российским военным осталось взять под контроль 149 строений из более чем 11 тысяч, насчитывающихся в городе. Основная масса объектов — свыше 10 800 домов — уже находится под контролем российских подразделений. Он не стал называть ориентировочные сроки полного завершения зачистки населённого пункта. На других направлениях ВС РФ также продолжают выполнять поставленные задачи.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.