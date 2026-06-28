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Путин рассказал, как прошли переговоры с Лукашенко

Путин назвал недавнюю встречу с Лукашенко удачной и содержательной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удачной и содержательной недавнюю встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Это была очень удачная и содержательная поездка», — ответил Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину на вопрос о том, как прошли переговоры лидеров России и Белоруссии.

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