Путин рассказал, как прошли переговоры с Лукашенко

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удачной и содержательной недавнюю встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Это была очень удачная и содержательная поездка», — ответил Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину на вопрос о том, как прошли переговоры лидеров России и Белоруссии.
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