Путин и Лукашенко на встрече обсудили вопросы экономики

«Обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействие в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах, говорили и о гуманитарном сотрудничестве», — сказал российский лидер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.