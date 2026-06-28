Путин и Лукашенко на встрече обсудили вопросы экономики

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы экономики, взаимодействие в энергетике, промышленности и других сферах.
«Обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействие в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах, говорили и о гуманитарном сотрудничестве», — сказал российский лидер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
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