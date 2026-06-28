Мишустин участвовал во встрече Путина с Лукашенко

«Я пригласил (на встречу с Лукашенко — ред.) председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях — и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
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Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше