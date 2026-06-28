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Мишустин участвовал во встрече Путина с Лукашенко

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвовал в его встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Я пригласил (на встречу с Лукашенко — ред.) председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях — и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

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