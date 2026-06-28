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Путин заявил о быстром уничтожении украинских ДРГ

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы иногда просачиваются на занятые российскими войсками территории, но быстро уничтожаются. Об этом он сказал в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Путин обратил внимание на заявления лидеров ЕС, которые приветствовали успехи ВСУ и «освобождение территорий». «Возникает вопрос, где это и каких территорий?» — сказал глава государства.

«Ну, иногда ДРГ просачиваются — кстати говоря, в том числе и в нашей военной форме — на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют. Такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории “освобождали”, мне это неизвестно», — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Москва внимательно изучает все поступающие предложения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. По словам главы государства, российская сторона подходит к рассмотрению любых инициатив без иронии и с должной степенью серьёзности. Он отметил, что каждое предложение, поступающее с другой стороны, принимается во внимание.

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