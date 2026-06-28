Путин заявил о быстром уничтожении украинских ДРГ

«Ну, иногда ДРГ просачиваются — кстати говоря, в том числе и в нашей военной форме — на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют. Такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории “освобождали”, мне это неизвестно», — подчеркнул Путин.