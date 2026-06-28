Путин допустил проведение переговоров по Украине на территории Белоруссии

Президент России Владимир Путин не исключил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине, в случае их проведения, могут состояться на территории Белоруссии. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.
«Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров (по урегулированию украинского конфликта — ред.), мы можем использовать белорусские возможности. Знаю позицию (президента Белоруссии — ред.) Александра Григорьевича, он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем», — сказал Путин.