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Россия ждет продолжения диалога с США по Украине, заявил Путин

Путин: РФ ждет диалога с США по Украине после завершения горячей фазы по Ирану.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ожидаем после завершения всех событий горящей фазы на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже», — сказал российский лидер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

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