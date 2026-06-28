Россия ждет продолжения диалога с США по Украине, заявил Путин

«Мы ожидаем после завершения всех событий горящей фазы на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже», — сказал российский лидер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.