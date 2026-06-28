Путин назвал страну, в которой могут пройти переговоры по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин не исключил, что Белоруссия может стать одной из площадок для потенциальных переговоров по Украине. Это может произойти в случае, если до этого дойдет процесс.
«Знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствам», — сказал президент в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Российский лидер также отметил готовность белорусского коллеги оказывать всестороннюю поддержку процессу мирного разрешения ситуации на Украине.
Кроме этого, Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за его вклад в урегулирование на Украине, особо отметив содействие в вопросах обмена пленными.
Накануне белорусский лидер призвал киевское руководство договариваться по-человечески, а не кричать и пылить.