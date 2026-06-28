Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал страну, в которой могут пройти переговоры по украинскому урегулированию

Путин: Переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии, если до этого дойдёт.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин не исключил, что Белоруссия может стать одной из площадок для потенциальных переговоров по Украине. Это может произойти в случае, если до этого дойдет процесс.

«Знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствам», — сказал президент в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Российский лидер также отметил готовность белорусского коллеги оказывать всестороннюю поддержку процессу мирного разрешения ситуации на Украине.

Кроме этого, Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за его вклад в урегулирование на Украине, особо отметив содействие в вопросах обмена пленными.

Накануне белорусский лидер призвал киевское руководство договариваться по-человечески, а не кричать и пылить.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше